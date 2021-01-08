Петербуржец решил прокатиться на привязанном к «Ниве» капоте и погиб

Экстремальная зимняя забава обернулась гибелью человека в Ленинградской области. Житель Санкт-Петербурга привязал к «Ниве» тросом автомобильный капот и решил на нем прокатиться. За рулем был его пьяный приятель без прав. Капот с мужчиной занесло на повороте, и он угодил под колеса встречного автомобиля.

Как сообщила «Фонтанка.ру», ЧП случилось вечером 6 января в деревне Исаково в Тихвинском районе. 27-летний слесарь из деревни Песчанка выпил и сел за руль чужой «Нивы» без прав. К машине предварительно тросом привязали автомобильный капот, в котором решил прокатиться 28-летний петербуржец.

На повороте самодельные сани вынесло под колеса LADA, которой тоже управлял мужчина без прав. От полученных травм экстремал умер на месте. Полиция начала проверять обстоятельства гибели человека. Сейчас решают вопрос об уголовном деле.