Петербуржец разом оплатил 138 штрафов, чтобы улететь на море

В пресс-службе ФССП рассказали о жителе Петербурга, у которого накопилось 138 штрафов за превышение скорости и нарушение ПДД. Сумма штрафов составила более 150 тысяч рублей, написали «Невские новости».

Водитель долгое время «копил» штрафы и избегал общения с судебными приставами. Однако ему пришлось оплатить все разом, когда он решил уехать в отпуск. Оказалось, что приставы готовят заявление в суд об ограничении выезда за пределы России. Чтобы все-таки попасть в отпуск, мужчина оплатил разом 154 тысячи рублей.