Петербуржец разбил витрину гостинцы на площади Победы

Ночью пьяный дебошир зашел в гостиницу в доме № 1 на площади Победы и разбил витрину. Сотрудники отеля сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыл наряд.

Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего хулигана и передали его полиции. Сейчас составляется сумма причиненного ущерба.