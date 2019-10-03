  • Петербуржец разбил витрину гостинцы на площади Победы

    03 октября 2019, 16:59

    Анастасия Карпеева

    Наряд Росгвардии задержал пьяного петербуржца, который разбил витрину гостиницы на площади Победы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

    Ночью пьяный дебошир зашел в гостиницу в доме № 1 на площади Победы и разбил витрину. Сотрудники отеля сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыл наряд.

    Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего хулигана и передали его полиции. Сейчас составляется сумма причиненного ущерба.