Петербуржец разбил витрину гостинцы на площади Победы
Наряд Росгвардии задержал пьяного петербуржца, который разбил витрину гостиницы на площади Победы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Ночью пьяный дебошир зашел в гостиницу в доме № 1 на площади Победы и разбил витрину. Сотрудники отеля сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыл наряд.
Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего хулигана и передали его полиции. Сейчас составляется сумма причиненного ущерба.