30 апреля 2020, 19:09
Петербуржец разбил кирпичом витрину магазина, потому что ему не дали алкоголь
Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали дебошира, который требовал продавщицу отдать ему выпивку и после отказа разбил витрину кирпичом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.
Выяснилось, что дебошир был пьян. А кирпичом вообще хотел ударить продавщицу, но случайно попал в витрину. Также оказалось, что по дороге к магазину он разбил чью-то иномарку Geely Atlas.
Злоумышленника отправили в полицию. Сумма ущерба устанавливается.