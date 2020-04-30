Петербуржец разбил кирпичом витрину магазина, потому что ему не дали алкоголь

Выяснилось, что дебошир был пьян. А кирпичом вообще хотел ударить продавщицу, но случайно попал в витрину. Также оказалось, что по дороге к магазину он разбил чью-то иномарку Geely Atlas.

Злоумышленника отправили в полицию. Сумма ущерба устанавливается.