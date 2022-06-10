Мужчина пытался покончить с собой в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Предположительно, на такой шаг его подтолкнула неразделенная любовь. Перед стрельбой петербуржец опубликовал прощальный прост в социальных сетях, обращенный к возлюбленной. Его мать сказала «360», что девушку вызывали на допрос в СК.

Мать потерпевшего отказалась раскрыть подробности о девушке, из-за которой ее сын якобы попытался совершить самоубийство в храме.

«Она (девушка потерпевшего — прим. ред.) уже была сегодня в СК, вопросы адресуйте туда, пожалуйста. К ней вчера из ФСБ тоже приходили», — сказала она.

По мнению матери, ее сын поступил так не из-за девушки.

«360» также поговорил с двоюродной сестрой петербуржца. Она ничего не знала о произошедшем. Призналась, что не виделась с братом около четырех лет.

«Я видела его раз в пять лет на праздниках, на часик. Не общалась с ним», — сказала сестра.

Местные СМИ сообщили, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Елизаветинской больницы. Источники ИА «Невские новости» в правоохранительных органах опровергли версию о возможной связи произошедшего с религиозными мотивами.