Петербуржец пытался отобрать енота у женщины и устроил стрельбу

Инцидент произошел во дворе дома № 113/3 на улице Бабушкина. 42-летний подозреваемый начал стрелять в воздух из травматического пистолета. В результате никто не пострадал.

На место ЧП прибыли правоохранители и вневедомственная охрана. Оказалось, что во дворе дома сотрудница контактного зоопарка выгуливала своего подопечного — енота. Ее остановил местный житель, который потребовал освободить животное, а потом достал пистолет и начал стрелять в воздух.

Мужчину задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Нарушителю избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.