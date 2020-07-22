22 июля 2020, 10:18
Петербуржец пытался отобрать енота у женщины и устроил стрельбу
В Санкт-Петербурге на улице Бабушкина мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался отобрать енота у женщины, которая выгуливала животное. После того, как хозяйка отказалась отдавать любимца и начала сопротивляться, петербуржец достал пистолет и стал стрелять. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел во дворе дома № 113/3 на улице Бабушкина. 42-летний подозреваемый начал стрелять в воздух из травматического пистолета. В результате никто не пострадал.
На место ЧП прибыли правоохранители и вневедомственная охрана. Оказалось, что во дворе дома сотрудница контактного зоопарка выгуливала своего подопечного — енота. Ее остановил местный житель, который потребовал освободить животное, а потом достал пистолет и начал стрелять в воздух.
Мужчину задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Нарушителю избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.