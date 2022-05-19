Петербуржец притворился собакой, лишь бы не платить долги по алиментам

Житель Санкт-Петербурга в попытках избежать ареста спрятался под одеялом и притворился собакой. Мужчина задолжал по алиментам и таким образом хотел обмануть приставов, написал Telegram-канал «Подъем».

Исполнительное производство объявили, когда сумма задолженности достигла 364 тысячи рублей. Приставы нагрянули в дом матери неплательщика, где он проживал со своей новой подругой. Родительница пыталась убедить сотрудников, что сын дома не бывает, однако приставы при осмотре квартиры обнаружили мужские вещи. Также нашли нечто, напоминающее фигуру человека под одеялом.

Хозяйка квартиры пыталась убедить сотрудников, что это собака, сын подыграл и стал скулить и подвывать. Приставы извлекли должника из укрытия и задержали, ему грозит уголовное дело.

За неуплату алиментов можно отправиться на принудительные работы. Что и случилось с жительницей Ивановской области, которая задолжала алименты дочери и сыну. Сумма задолженности составляла 300 тысяч рублей.