Петербуржец предоставил начальнику поддельный больничный

Полицейские Петербурга завели уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина. Его подозревают в том, что он использовал поддельную справку о болезни. Об этом сообщило РИА ФАН.

Мужчина не выходил на работу две недели, после чего показал больничный лист, где было написано, что он не мог выполнять рабочие обязанности.

Сомнение у специалистов вызвала печать, которая отличалась от оригинального варианта. Проведенная экспертиза показала, что справка являлась поддельной.

Уголовное дело возбудили против пока неустановленного лица, которое реализовало документ.