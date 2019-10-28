Петербуржец повздорил с посетителем кафе и нокаутировал его

По данным издания, драка между мужчинами произошла в минувшую субботу. 27-летний горожанин так сильно ударил своего оппонента, что тот потерял сознание и угодил в больницу. «Дни.ру» рассказали, что мужчина попытался скрыться в соседних дворах, однако силовикам удалось его задержать. Персонал заведения вызвал сотрудников Росгвардии, которые не дали агрессору ускользнуть.