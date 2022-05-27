Петербуржец пострадал в пожаре в двухкомнатной квартире на Кадетском бульваре

Пожар произошел в Санкт-Петербурге на Кадетском бульваре в Пушкинском районе. Там загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в девять утра. В тушении пожара задействовали десять человек личного состава и три единицы спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать за полчаса.

В результате один человек пострадал. Мужчину госпитализировали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.