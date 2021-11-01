Петербуржец пострадал в ДТП с самокатом

В Санкт-Петербурге случилось ДТП с участием самоката, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили «Невские новости».

Авария произошла в минувшую субботу на Замшиной улице. Самокат сбил 42-летнего местного жителя. Его доставили в Мариинскую больницу. Пострадавшему диагностировали перелом костей носа, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.