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    01 ноября 2021, 15:09

    Петербуржец пострадал в ДТП с самокатом

    Самокат сбил мужчину в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге случилось ДТП с участием самоката, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили «Невские новости».

    Авария произошла в минувшую субботу на Замшиной улице. Самокат сбил 42-летнего местного жителя. Его доставили в Мариинскую больницу. Пострадавшему диагностировали перелом костей носа, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.