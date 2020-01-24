    24 января 2020, 00:43

    Петербуржец пострадал в ДТП с двумя автомобилями

    Ирина Нагайникова

    Два легковых автомобиля столкнулись в Санкт-Петербурге. Один человек получил травмы, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

    Иномарка врезалась на перекрестке в другой автомобиль, который в результате отбросило на тротуар.

    Как сообщил портал «Дни.ру», в результате аварии пострадал мужчина. Он получил травмы средней тяжести. С места происшествия его увезла карета скорой помощи.

    Обстоятельства происшествия выясняют.