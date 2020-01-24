24 января 2020, 00:43
Петербуржец пострадал в ДТП с двумя автомобилями
Два легковых автомобиля столкнулись в Санкт-Петербурге. Один человек получил травмы, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Иномарка врезалась на перекрестке в другой автомобиль, который в результате отбросило на тротуар.
Как сообщил портал «Дни.ру», в результате аварии пострадал мужчина. Он получил травмы средней тяжести. С места происшествия его увезла карета скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняют.