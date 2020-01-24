Петербуржец пострадал в ДТП с двумя автомобилями

Иномарка врезалась на перекрестке в другой автомобиль, который в результате отбросило на тротуар.

Как сообщил портал «Дни.ру», в результате аварии пострадал мужчина. Он получил травмы средней тяжести. С места происшествия его увезла карета скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняют.