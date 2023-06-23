23 июня 2023, 13:38
Петербуржец пострадал после выброшенного в сторону газовых баллонов окурка
Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга пострадал, получив ожоги после выкинутого окурка в сторону пустых газовых баллонов. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».
Выброшенный окурок спровоцировал воспламенение газа, который скопился возле баллонов. Огонь быстро распространился и перекинулся на курильщика.
Реклама
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали с ожогами лица, шеи, кистей рук и предплечий.
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама