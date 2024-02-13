Происшествия 13 февраля 2024, 15:02 Петербуржец порвал промежность при сдаче ГТО «Фонтанка»: в Петербурге 14-летний школьник порвал промежность при сдаче ГТО РИА «Новости»

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В Василеостровском районе Санкт-Петербурга госпитализировали 14-летнего школьника с травмой промежности. Он пострадал во время сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщила «Фонтанка».

Парня привезли в детскую горбольницу вечером 12 февраля. Он жаловался на боль. Врачи диагностировали рваную рану промежности, отправили пациента в хирургическое отделение и наложили швы.

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Подросток заявил, что получил травму в школе во время сдачи одной из ступеней норматива ГТО. Он упал на острый край стола.

Движение ГТО в России возродили в 2014 году. Школьники начали сдавать прыжки в длину, упражнения на пресс, наклоны вперед, отжимания и челночной бег.

Проходить нормативы планировал почти каждый второй житель страны, в основном мужчины, сообщили «Известия». Госдума предложила Минпросвещения и Минспорта сделать комплекс ежегодным и обязательным.