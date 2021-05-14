Петербуржец попытался пробраться в Эрмитаж по трубе

В Санкт-Петербурге молодой человек хотел попасть в Эрмитаж по водосточной трубе. Через центральный вход любителя искусства не пустили, поэтому он нашел другой путь.

На петербуржца, сообщило издание «Подъем» со ссылкой на региональный главк МВД, составили протокол о мелком хулиганстве.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как молодой человек висит на трубе и пытается спуститься. Полицейским он объяснил свой поступок желанием посетить музей.

«Я хотел зайти через центральный вход, но меня не пустили», — заявил житель Санкт-Петербурга.

После оформления протокола его отпустили.

Вход в Эрмитаж, по данным из открытых источников, будет бесплатным 18 и 20 мая.