Петербуржец попал в больницу, пытаясь на спор спуститься с четвертого этажа по стене

Житель Санкт-Петербурга доставлен в больницу в тяжелом состоянии после того, как он упал с четвертого этажа, поспорив с другом, что сможет спуститься по стене с балкона на козырек подъезда. Об этом рассказали «Невские новости».

Мужчина с товарищем пили в квартире на проспекте Большевиков. В какой-то момент пострадавший заявил, что сможет на спор спуститься с балкона четвертого этажа по стене дома на козырек подъезда, а затем подняться обратно.

Спор он проиграл. При попытке спуститься мужчина упал вниз. Товарищ пытался ему помочь, но не смог удержать. Пострадавший доставлен в больницу с переломом позвоночника и обеих голеней, а также травмами головы и живота. Он находится в операционном отделении.