Происшествия 27 апреля 2023, 13:23 Петербуржец получил семь лет тюрьмы за убийство жены

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В Санкт-Петербурге суд признал местного жителя виновным в жестоком убийстве жены. Об этом написал «Петербургский дневник», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Как стало известно следствию, в ночь на 20 июля прошлого года в доме на проспекте Луначарского мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на жену, избил ее, а затем ранил ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте, написало ИА Nation News.

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Выборгский суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.