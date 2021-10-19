Петербуржец получил огнестрельное ранение и умер

В Ленинградской области скончался 37-летний петербуржец, который получил огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, мужчина попал в Ломоносовскую районную больницу в минувшее воскресение. Затем его перевели в Ленинградскую областную клиническую больницу. Ему диагностировали ранение в височную часть головы. Оно оказалось смертельным. Врачам не удалось спасти пациента.