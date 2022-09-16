Петербуржец получил срок за смертельную аварию на КАД | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Петербуржец получил срок за смертельную аварию на КАД

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Суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга из-за смертельной аварии на КАД, в которой погиб его друг. Об этом сообщила газета Neva.Today.

«Он столкнулся с другим автомобилем, когда пытался перестроится в правую полосу движения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Мужчина признал свою вину. Его приговорили к году и шести месяцам условного заключения. Мать погибшего получит компенсацию в миллион рублей.

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