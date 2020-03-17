Петербуржец погиб в Мурманской области из-за схода лавины

ИА Nation News сообщило, что еще двое альпинистов получили травмы разной степени тяжести. Мужчины оказались под лавиной, так как группа спровоцировала ее сход. Восхождение было плановым.

Погибший мужчина являлся профессионалом и имел соответствующий спортивный разряд.