17 марта 2020, 18:19
Петербуржец погиб в Мурманской области из-за схода лавины
Альпинист из Санкт-Петербурга погиб на хребте Тахтарвумчорр в Мурманской области из-за схода лавины. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Об этом написал ТАСС.
ИА Nation News сообщило, что еще двое альпинистов получили травмы разной степени тяжести. Мужчины оказались под лавиной, так как группа спровоцировала ее сход. Восхождение было плановым.
Погибший мужчина являлся профессионалом и имел соответствующий спортивный разряд.