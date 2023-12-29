Происшествия 29 декабря 2023, 13:51 Петербуржец погиб при падении из окна после поножовщины с зятем

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В Северной столице ссора родственников обернулась серьезными последствиями. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Конфликт разгорелся в квартире на Загребском бульваре. Там мужчина ударил ножом в спину 64-летнего зятя. Потерпевшему потребовалась госпитализация.

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Позже стало известно о гибели 69-летнего нападавшего. Он получил смертельные травмы при падении из окна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.