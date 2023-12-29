29 декабря 2023, 13:51
Петербуржец погиб при падении из окна после поножовщины с зятем
В Северной столице ссора родственников обернулась серьезными последствиями. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».
Конфликт разгорелся в квартире на Загребском бульваре. Там мужчина ударил ножом в спину 64-летнего зятя. Потерпевшему потребовалась госпитализация.
Реклама
Позже стало известно о гибели 69-летнего нападавшего. Он получил смертельные травмы при падении из окна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Поножовщины
Полиция
Реклама
Реклама