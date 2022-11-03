Петербуржец погиб от ожогов после пожара в жилом доме | 360°

03 ноября 2022, 14:37
Петербуржец погиб от ожогов после пожара в жилом доме
Мужчина скончался в больнице от ожогов после пожара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Возгорание произошло 30 ноября в жилом доме на улице Руставели. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили мужчину без сознания.
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Он провел в больнице две суток, но спасти его не удалось. Врачи уточнили, что у пострадавшего обгорело 42% поверхности тела. Его личность до сих пор не установили.
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