Петербуржец погиб от ожогов после пожара в жилом доме | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 14:37 Петербуржец погиб от ожогов после пожара в жилом доме

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Мужчина скончался в больнице от ожогов после пожара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Возгорание произошло 30 ноября в жилом доме на улице Руставели. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили мужчину без сознания.

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Он провел в больнице две суток, но спасти его не удалось. Врачи уточнили, что у пострадавшего обгорело 42% поверхности тела. Его личность до сих пор не установили.

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