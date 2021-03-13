Петербуржец рассказал, как пережил 10 клинических смертей за одну ночь

Житель Санкт-Петербурга по имени Антон Димов перенес за одну ночь десять клинических смертей. Причиной стал оторвавшийся тромб, который попал в легочную артерию. Выживший рассказал, как все произошло.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на больницу Святого Георгия. Сам пациент отметил, что ему стало плохо после горячего душа. При этом все случилось очень быстро.

Скорая помощь отвезла его в реанимацию. У молодого человека остановилось кровообращение, после чего врачи тут же приступили в реанимационным мероприятиям. Известно, что в течение следующих 12 часов у Димова останавливалось сердце 10 раз.

«Врачи каждый раз вновь и вновь восстанавливали эффективную сердечную деятельность, больному был выполнен спасительный системный тромболизис», — пояснили в больнице.

Потом мужчину ввели в искусственную кому. В таком состоянии он находился три дня.

«Когда я очнулся, мне вынули трубку, я наконец-то смог сказать что-то. То есть ты пытаешься что-то говорить, а звука нет. Когда их вынули, я услышал свой голос, и стало очень легко», — рассказал мужчина.

Отмечается, что у Димова генетическая тромбофилия — предрасположенность к образованию тромбов.