Происшествия 28 ноября 2023, 04:10 Петербуржец отравил четырехлетнего сына таблетками от эпилепсии 78.ru: в Петербурге четырехлетний ребенок отравился «Лирикой» на встрече с отцом Freepik

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Житель Санкт-Петербурга отравил четырехлетнего сына таблетками «Лирика», анксиолитиком, который считается одним из самых опасных наркотических препаратов. Об этом сообщило издание 78.ru.

По информации СМИ, ребенок живет с матерью, с папой мальчик видится редко.Но 26 ноября он решил провести время с сыном. Когда отец вернул ребенка, мать заметила неадекватное поведение сына и вызвала скорую помощь.

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У мальчика начался невроз, он не мог связно излагать мысли и пребывал в эйфории. В больнице ребенку оказали первую помощь и выяснили, что мальчика отравили «Лирикой». Отец в оправдание заявил, что оказывал сыну первую помощь. «Лирика» вызывает одурманивающий эффект, а также формирует физическую и психологическую зависимость.

В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном. Ребенка в состоянии комы доставили в больницу, прокуратура проводит проверку. Отец девочки, ранее судимый за хранение наркотиков, заявил, что «без понятия» как в организм его дочери попал сильнодействующий препарат.