Происшествия 30 ноября 2023, 14:18 Петербуржец откусил ухо знакомому

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Житель Санкт-Петербурга при неустановленных обстоятельствах вцепился в ухо своего знакомого и откусил его. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».

Конфликт между мужчинами произошел возле входа в гостиницу на проспекте Стачек, до этого они выпивали. Пострадавшего доставили в больницу с неполной ампутацией правой ушной раковины и раной подчелюстной области.

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Отмечается, что после оказания медицинской помощи мужчину отпустили.