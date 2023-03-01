Происшествия 01 марта 2023, 13:45 Петербуржец отделался условным сроком за посредничество в передаче взятки сотрудникам таможни

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В Ленобласти осудили 35-летнего местного жителя, который выступил посредником в передаче взятки сотрудникам Выборгской таможни. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Бывший сотрудник таможни полностью признал свою вину. Он рассказал, что передал взятку в 4,2 тысячи долларов от коммерческой организации другим сотрудникам таможни. Мужчина заключил со следствием соглашение и активно помогал в расследовании.

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Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в однократном размере взятки, который составил чуть более 300 тысяч рублей.

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