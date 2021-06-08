Петербуржец обокрал собственную мать

В Санкт-Петербурге безработный мужчина обокрал собственную мать. Он вынес из квартиры макет корабля и две картины. О происшествии сообщило РИА ФАН.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Она заявила, что из ее квартиры украли дорогостоящий макет корабля и две картины. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

Позднее мужчина сам пришел в полицию и сообщил, что продал вещи. За макет он получил восемь тысяч рублей, а за картины — 3,5 тысячи. Полицейские нашли и изъяли украденное.