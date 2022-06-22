Петербуржец нашел гранату времен ВОВ на чердаке дома

В Санкт-Петербурге местный житель обнаружил ржавую гранату на чердаке дома. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Гранату нашел житель одного из домов в Лесном переулке на территории Сергиево. На место происшествия прибыли взрывотехники. Она установили, что найденный боеприпас — это ручная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на специальный полигон и уничтожили.