18 мая 2020, 15:48
Петербуржец может сесть в тюрьму за кражу ноутбука в аэропорту Пулково
В аэропорту Пулково у женщины украли ноутбук, который она забыла на скамейке. Вора поймали и завели на него уголовное дело. Теперь ему грозит тюремный срок. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
38-летний мужчина украл ноутбук, который оставили на скамейке. Злоумышленник сидел недалеко от владелицы ноутбука, а когда она ушла, оставив компьютер, мужчина забрал его вместо того, чтобы отдать женщине. Подозреваемый вылетал тем же рейсом, что и женщина.
Вора поймали и завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.