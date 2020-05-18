Петербуржец может сесть в тюрьму за кражу ноутбука в аэропорту Пулково

38-летний мужчина украл ноутбук, который оставили на скамейке. Злоумышленник сидел недалеко от владелицы ноутбука, а когда она ушла, оставив компьютер, мужчина забрал его вместо того, чтобы отдать женщине. Подозреваемый вылетал тем же рейсом, что и женщина.

Вора поймали и завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.