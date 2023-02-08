Происшествия 08 февраля 2023, 12:21 Петербуржец может сесть на шесть лет за потраченные с чужой карты 14 тысяч рублей

Читать 360tv в

В Петербурге будут судить 61-летнего мужчину, который три дня расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Мужчина нашел банковскую карту у одного из магазинов на Ленинском проспекте. Он на протяжении трех дней расплачивался ею, потратив в общей сложности 14 тысяч рублей.

Реклама

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы, но возможен и штраф.

Реклама