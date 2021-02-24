facebook_pixel
    24 февраля 2021, 14:12

    Петербуржец избил мужчину в кафе

    Дарья Морозова

    Безработный мужчина жестко избил посетителя кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

    Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Злоумышленника удалось задержать через два дня. На него завели уголовное дело. Мужчина может получить до восьми лет тюрьмы.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором двое неадекватных, возможно, пьяных, мужчин, матерно отвечают экипажу и пассажирам самолета, который должен был вылететь из Новосибирска в Москву.