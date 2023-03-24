24 марта 2023, 15:18
Петербуржец избил и изнасиловал бывшую возлюбленную
В Пушкине из квартиры госпитализировали избитую и изнасилованную 48-летнюю женщину. Она рассказала, что над ней надругался бывший возлюбленный. Об этом сообщил Piter.tv.
Как стало известно, 49-летний мужчина пришел в гости к бывшей даме сердца. Общение не задалось, и он избил и изнасиловал хозяйку дома. В результате женщину доставили в больницу с переломом ребра, ушибами, гематомами и следами насилия.
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Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».
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Изнасилования
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