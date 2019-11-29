Петербуржец хранил в квартире пулемет и патроны

Правоохранительные органы провели обыски в квартире дома № 59 на Садовой улице Адмиралтейского района. Сотрудники нашли оружие и боеприпасы, на которых мужчина не имел разрешения.

У петербуржца также изъяли сигнальную ракету, коробку с документами и печатями. По результатам экспертизы выяснилось, что два патрона пригодны для использования.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчина получил подписку о невыезде.