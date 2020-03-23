Петербуржец хотел побыстрее зарегистрировать авто и выдал себя за коронавирусного больного

В Петербурге местный житель придумал, как быстро получить номера на машину. В отделе ГАИ он заявил, что недавно вернулся из Испании и находится на самоизоляции. Без очереди мужчину так и не пропустили.

В межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел № 5 ГАИ предприимчивый петербуржец зашел в медицинской маске и перчатках, рассказала «Фонтанка.ру». Мужчина разоткровенничался с посетителями МРЭО и заявил, что был за рубежом и неважно себя чувствует. Людей он попросил соблюдать дистанцию.

Реакция была не совсем такой, на какую рассчитывал житель Северной столицы. Сотрудники отдела решили закрыть здание, вызвали полицию и скорую помощь, позже приехал эпидемиологический автомобиль.

Потенциального пациента Боткинской больницы задержали. По информации портала 47News, мужчину не госпитализировали. Анализ на коронавирус ему тоже делать не стали — характерных симптомов у петербуржца не было. Сам он хочет самоизолироваться на даче.

В здании МРЭО после визита мужчины устроили генеральную уборку — помещение, мебель, мониторы и клавиатуры обрабатывают хлоргексидином.

В России на 23 марта выявили 438 случаев заражения коронавирусом. В стране решили наблюдать за теми, кто контактировал с инфицированными. Делать это будут через систему отслеживания, которая станет работать на основе данных телефонов о геолокации.