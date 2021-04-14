Петербуржец год отсидит в тюрьме за ложное сообщение о минировании

Суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к году заключения из-за ложного сообщения о минировании в октябре 2020 года. Об этом рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, 30 октября позвонил по номеру 112 со своего мобильника и рассказал о якобы планируемом взрыве. По его словам, устройство заложили в первой парадной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе. Ему захотелось спровоцировать приезд экстренных служб. Прибывшие своевременно оперативники не обнаружили следов взрывного устройства. Мужчина полностью признал вину.