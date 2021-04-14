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    14 апреля 2021, 15:22

    Петербуржец год отсидит в тюрьме за ложное сообщение о минировании

    Гора Орлов

    Суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к году заключения из-за ложного сообщения о минировании в октябре 2020 года. Об этом рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, 30 октября позвонил по номеру 112 со своего мобильника и рассказал о якобы планируемом взрыве. По его словам, устройство заложили в первой парадной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе. Ему захотелось спровоцировать приезд экстренных служб.

    Прибывшие своевременно оперативники не обнаружили следов взрывного устройства.

    Мужчина полностью признал вину.