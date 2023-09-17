Происшествия 17 сентября 2023, 19:06 Петербуржец чуть не задушил внучку своей знакомой РЕН ТВ: девочка чуть не погибла от рук знакомого своей бабушки в Петербурге РИА «Новости»

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Шестилетняя девочка попала в больницу после того, как погостила у бабушки в Санкт-Петербурге. Врачи зафиксировали на шее у ребенка следы удушения. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Местная жительница привела в травмпункт свою дочь. Девочке диагностировали состояние после удушения.

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Женщина рассказала, что ребенок был в гостях у своей бабушки в квартире на улице Возрождения в Кировском районе и пострадал от рук знакомого пенсионерки.

Дошкольнице оказали необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Стражи порядка начали проверку, в ее рамках установят причину, по которой произошел небезопасный контакт пострадавшей со взрослым.

Ранее в Новой Москве пенсионер набросился на свою 13-летнюю внучку и хотел ее задушить. Медики привезли девочку в больницу с расстройством вегетососудистой нервной системы.