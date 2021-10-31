Петербуржец без QR-кода попытался прорваться на спектакль и угодил в полицию с разбитым лицом

Зрителям театров Санкт-Петербурга для того, чтобы попасть на спектакль, кроме билета необходимо предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Не имеющий электронного пропуска посетитель попытался штурмом взять культурное учреждение ради спектакля «Летов. Дурачок». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на представителей театра.

Зрителю не понравилось предложение сдать билет или прийти на спектакль после снятия ограничений. Мужчина решил силой прорваться на постановку и дождался, пока охранник отойдет. Но, к сожалению, зритель ошибся зданием. Зал находился в другом месте, поэтому увидеть постановку ему не удалось.

«Охранник догнал, стал выпроваживать. Мужчина упал, разбил лицо», — рассказали в театре. Когда зритель заявил, что уходить не намерен, сотрудники вызвали полицию. К тому времени буйный зритель уже пришел в себя и пообещал, что купит новый билет, чтобы посмотреть постановку.

Это не первая проблема с QR-кодами, по которым теперь пускают в музеи и театры Санкт-Петербурга. В минувшую субботу, 30 октября, охранник Эрмитажа сломал нос посетителю, который пытался войти через выход. В музее заявили, что мужчины устроили потасовку. Охранник объяснил свои действия стрессом из-за пандемии и новых правил прохода посетителей по QR-кодам. Полиция начала проверку по факту конфликта.