Петербурженку задержали по подозрению в проджоге могил

Пенсионерку из Санкт-Петербурга задержали правоохранители. Женщину подозревают в поджогах могил на Красносельском кладбище. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«8 мая около 11 часов вечера в полицию поступило сообщение о пожаре на кладбище в городе Красное Село. Тогда в результате возгорания пострадали несколько захоронений 2020 и 2021 года», — заявили в пресс-службе.

Подобный случай произошел 10 мая, когда из-за устроенного поджога повредились венки на некоторых могилах, напомнили в ведомстве.