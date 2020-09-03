Петербурженку осудили за мошенничество

Инцидент произошел летом 2019 года. Подозреваемая от имени туристического агентства продала пострадавшей тур за 55 тысяч рублей. Встречу обвиняемая назначила в кафе в ТЦ, куда принесла все документы. Получив деньги, обвиняемая пропала.

Ее приговорили к трем годам лишения свободы.