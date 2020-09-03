03 сентября 2020, 18:01
Петербурженку осудили за мошенничество
Суд Петербурга вынес приговор обвиняемой в мошенничестве. По данным следствия, она продала женщине несуществующий тур в Италию, а деньги оставила себе. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Инцидент произошел летом 2019 года. Подозреваемая от имени туристического агентства продала пострадавшей тур за 55 тысяч рублей. Встречу обвиняемая назначила в кафе в ТЦ, куда принесла все документы. Получив деньги, обвиняемая пропала.
Ее приговорили к трем годам лишения свободы.