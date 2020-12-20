Петербурженку избили и выбросили из окна

В Санкт-Петербурге мужчина избил девушку и выбросил ее из окна пятого этажа. Полицейские уже задержали подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения. Пострадавшая госпитализирована.

«41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После случившегося пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу с многочисленными травмами. В ведомстве отметили, что задержанный был сильно пьян в момент совершения преступных действий. Полицейские завели в отношении него уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В начале недели неизвестный жестоко избил женщину в подъезде одного из дома в Красноярске. В полицию заявил очевидец избиения. Сама пострадавшая не стала писать заявление.