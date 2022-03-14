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    14 марта 2022, 20:42

    Петербурженку будут судить за хищение лекарств для онкобольных на 4 миллиона рублей

    Полина Гребенщикова

    Жительницу Петербурга обвиняют в крупном хищении лекарств из больницы следствие считает, что она действовала в составе преступной группировки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    По версии следствия, в 2020 году женщина вместе с сообщниками вынесли из Городского клинического онкологического диспансера и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова лекарства на общую сумму свыше четырех миллионов рублей.