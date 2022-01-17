Петербурженке выплатят 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице

Жительнице Санкт-Петербурга выплатят 215 тысяч рублей в качестве компенсации за то, что она поскользнулась и упала на обледенелой лестнице магазина. Об этом написали «Невские новости».

При падении женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом нижней стенки орбиты левого глаза и закрытый перелом обеих костей левого предплечья.

Пострадавшая обратилась в суд. Ее иск был удовлетворен, приставы взыскали с магазина компенсацию.