Петербурженке пробили самокатом голову

Life поделился кадрами нападения на жительницу Санкт-Петербурга, которое произошло в минувший вторник на перекрестке Типанова и Космонавтов.

По данным издания, в женщину сначала врезался мальчик на самокате, а затем на нее напала его мать.

«Пробила ей голову самокатом (с размаху ударила в голову со спины), а также нанесла побои кулаками и коленом по лицу и голове. <…> Вместо логичной детской реакции на такую ситуацию, плача, мальчик подбадривал мать словами: „Мама, дай ей, дай ей!“» — поделилась дочь пострадавшей.

В результате горожанка получила перелом носа, рану головы а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи отправили ее на амбулаторное лечение.