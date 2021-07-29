29 июля 2021, 17:46
Петербурженке пробили самокатом голову
Life поделился кадрами нападения на жительницу Санкт-Петербурга, которое произошло в минувший вторник на перекрестке Типанова и Космонавтов.
По данным издания, в женщину сначала врезался мальчик на самокате, а затем на нее напала его мать.
«Пробила ей голову самокатом (с размаху ударила в голову со спины), а также нанесла побои кулаками и коленом по лицу и голове. <…> Вместо логичной детской реакции на такую ситуацию, плача, мальчик подбадривал мать словами: „Мама, дай ей, дай ей!“» — поделилась дочь пострадавшей.
В результате горожанка получила перелом носа, рану головы а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи отправили ее на амбулаторное лечение.