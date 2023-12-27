Эксклюзив 27 декабря 2023, 16:22 Петербурженка заманила двух школьников в квартиру и избила нунчаками Источник «360»: петербурженка избила нунчаками двух школьников у себя дома Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Жительница Санкт-Петербурга заманила к себе в квартиру двух школьников, избила их нунчаками, распыляла им газ в лицо и угрожала ножом. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, женщина пригласила младшеклассников к себе домой якобы погреться и попить чаю. Затем она закрыла дверь и начала издеваться над детьми. Школьники получили телесные повреждения.

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Информацию подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу. Там сообщили, что против жительницы Северной столицы возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Пострадавших детей госпитализировали.

По данным «Фонтанки», женщина встала на защиту своего сына после буллинга в школе. Мальчик рассказал матери, что сверстники остановили его у школы и поставили на колени. Ребенка поместили в социальный приют.