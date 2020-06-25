Петербурженка заколола мужа ножом во время ссоры

Звонок о ножевом ранении в одной из квартир Красносельского района города поступил в полицию около полуночи 23 июня. Выяснилось, что во время ссоры с мужем, произошедшей после распития алкоголя, 31-летняя петербурженка ударила супруга ножом.

Пострадавший скончался на месте. Против женщины возбуждено уголовное дело.