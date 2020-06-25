25 июня 2020, 13:01
Петербурженка заколола мужа ножом во время ссоры
На Социалистической улице Санкт-Петербурга произошло убийство. Жена заколола мужа ножом во время пьяного домашнего конфликта. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Звонок о ножевом ранении в одной из квартир Красносельского района города поступил в полицию около полуночи 23 июня. Выяснилось, что во время ссоры с мужем, произошедшей после распития алкоголя, 31-летняя петербурженка ударила супруга ножом.
Пострадавший скончался на месте. Против женщины возбуждено уголовное дело.