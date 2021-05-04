04 мая 2021, 12:21
Петербурженка заявила в полицию на сожителя, который избил и изнасиловал ее
Правоохранители Петербурга смогли задержать мужчину, который избил свою знакомую и изнасиловал ее. Об этом рассказало РИА ФАН.
Проживающая в Петербурге обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно задержали на проспекте Луначарского.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ссадины головы. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.
Против безработного злоумышленника возбудили уголовное дело.