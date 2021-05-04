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    04 мая 2021, 12:21

    Петербурженка заявила в полицию на сожителя, который избил и изнасиловал ее

    Гора Орлов

    Правоохранители Петербурга смогли задержать мужчину, который избил свою знакомую и изнасиловал ее. Об этом рассказало РИА ФАН.

    Проживающая в Петербурге обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно задержали на проспекте Луначарского.

    Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ссадины головы. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

    Против безработного злоумышленника возбудили уголовное дело.