Петербурженка заявила в полицию на сожителя, который избил и изнасиловал ее

Правоохранители Петербурга смогли задержать мужчину, который избил свою знакомую и изнасиловал ее. Об этом рассказало РИА ФАН.

Проживающая в Петербурге обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно задержали на проспекте Луначарского. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ссадины головы. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Против безработного злоумышленника возбудили уголовное дело.