Петербурженка заявила о краже крестиков за один миллион рублей

В Санкт-Петербурге за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже платиновой цепочки с двумя дорогими крестиками. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, женщина обнаружили пропажу после посещения массажного салона. «Невские новости» написали, что один крестик сделан из белого золота, а во втором содержится 11 бриллиантов. Нанесенный ущерб оценивается в один миллион рублей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.