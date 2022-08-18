Петербурженка заблудилась в лесу и отравилась грибами

Молодая жительница Санкт-Петербурга заблудилась в лесу и умерла от отравления грибами, которые съела, сильно проголодавшись. Об этом написал сайт kp.ru.

По данным издания, девушку успели найти и отвезти в больницу, но поражение внутренних органов оказалось чересчур сильным.

«Пациентка поступила к нам с тяжелейшей печеночной недостаточностью, спасти ее не удалось», — процитировал руководителя отдела клинической токсикологии НИИ имени Джанелидзе Алексея Лодягина «Петербургский дневник».