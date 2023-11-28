Происшествия 28 ноября 2023, 04:31 Петербурженка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования 78.ru: 19-летняя петербурженка выпрыгнула с 3-го этажа, спасаясь от насильника Pixabay

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В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга в понедельник рано утром поступила 19-летняя девушка в тяжелом состоянии. По информации 78.ru, пострадавшая выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования.

Все случилось в квартире в доме № 4 по улице Руднева. Девушка спрыгнула с третьего этажа, врачи диагностировали у нее тяжелую сочетанную травму головы, таза, груди, а также открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие повреждения.

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Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

По данным «Фонтанки», девушку нашли под окнами девятиэтажки, проживает она в трех километрах от места происшествия. Владельца квартиры, из окна которой выпрыгнула пострадавшая, увезла полиция.

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