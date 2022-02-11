Петербурженка выпала из окна и погибла

В Санкт-Петербурге местная жительница погибла после падения из окна, передает ИА Nation News.

По данным информагентства, незадолго до смерти девушка связалась со службой спасения и сообщила об изнасиловании. Правоохранители приехали по указанному адресу и обнаружили спящего хозяина квартиры. По его словам, он познакомился с девушкой в центре города и она поехала к нему домой. Он признался, что не видел, как она выпала из окна. Свидетелем ее гибели стал сантехник. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.